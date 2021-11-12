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MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP - Son Dakika

MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP

12.11.2021 16:12

MEKSİKA'da düğün hazırlığı yaparken 21 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile birlikte yaşamını yitiren Arzu Nena Butt'ın (31) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan annesi Fatma Yetik'e dünürü Joannie Nagat duygu dolu mektup yolladı.

MEKSİKA'da düğün hazırlığı yaparken 21 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile birlikte yaşamını yitiren Arzu Nena Butt'ın (31) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan annesi Fatma Yetik'e dünürü Joannie Nagat duygu dolu mektup yolladı. Fransa'dan gelen mektupta, Fatma Yetik'in acısını paylaştığını belirten Joannie Nagat, "Bu yokluk çok zor. Gönderdiğim mektup iki ailenin arasında olan bir bağ gibidir. Sizi şefkatle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt, grafik tasarımcısı olarak çalışırken 2 yıl önce Tayland'da geziye gitti. Butt, gezi sırasında Fransız vatandaşı Swann Nagat ile tanışarak nişanlandı. Evlenmeye karar veren çift, düğünlerini yapmak için Meksika'ya uçtu. Butt ile Nagat, düğün çikolatası seçmek için 21 Haziran'da Villahermosa'daki Çikolata Müzesi'ne giderken yolda kaza geçirip yaşamlarını yitirdi. Arzu Nena Butt'un cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Meksikalı yetkililer tarafından aileye 6 bin dolar masraf çıkarıldı. Parayı ödeyemeyen ailenin yardımına Kuşadası Belediyesi yetişti. Masraf karşılanınca genç kadının cenazesi Türkiye'ye getirilerek, geçen 1 Temmuz'da Kuşadası'nda toprağa verildi.

"BU SESSİZLİK SAĞIR EDİCİ"

Kızını genç yaşta toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan acılı anne Fatma Yetik'e Fransa'da yaşayan dünürü Joannie Nagat'tan 2 hafta önce sürpriz bir mektup geldi. Swann Nagat'ın annesi Joannie Nagat, el yazısıyla kaleme aldığı ve Türkçe'ye de çevirttiği mektubunun arasına Arzu Nena Butt'ın mezarına konması için bahçesinden toplayıp kuruttuğu gül yapraklarını da koydu. Swann'ın annesi, "Üzgün bir anneden başka bir üzgün anneye" sözleriyle başladığı mektubunda "Aramızdaki kilometrelere rağmen düşüncelerim size yöneldi. Trafik kazasından sonra bu kalp kırıklığını nasıl atlatacağız? Swann ve Nena ile yaşadığımız o paylaşım anları aklımdan çıkmıyor. Sokaklarda, sahillerdeki restoranlarda birlikte olmaktan ne kadar çok mutlu olduklarını gösteren tüm o fotoğrafları her hafta bize gönderiyorlardı. Şimdi onlar olmadan nasıl yapacağız? Bu sessizlik sağır edici. Bu yokluk çok zor" ifadelerine yer verdi.

"RUHLARI SONSUZA KADAR BİRLİKTE OLSUN"

Mektubunda oğlunun kişisel eşyalarının ellerine ulaştığından da bahseden anne Joannie Nagat satırlarına şu şekilde devam etti:

"Ruhları sonsuza kadar birlikte olsun. Nena'yı evimizde kucaklamayı çok istiyordum. Swann bize Nena'dan bahsettiğinde çok mutlu ve gururluydu. Oğlumuz evinizde çok iyi ağırlandı. Keşke ben de kızınızı aynı şekilde ağırlayabilseydim. Bu mektup iki ailenin arasında bir bağ gibidir. İsterseniz bana yazın. Çok sevinirim. Mektubumun Türkçe tercümesini de göndereceğim. Bana Türkçe de yazabilirsiniz. Sizi şefkatle kucaklıyorum. Bu mektuba bahçemdeki gül yapraklarını da ekliyorum. Nena'nın mezarına bırakmanızı rica ediyorum" dedi.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Joannie Nagat'ın mektubunu okurken göz yaşlarını tutamayan Arzu Nena Butt'ın annesi Fatma Yetik ise "Bu mektup benim için sürpriz oldu. Bu mektupla iki acılı anne arasında bir bağ oluştu. Mektuba uzun zamandır cevap yazmak istiyorum. Ancak hala kızımın acısını yaşadığımdan bir türlü kafamı toparlayamadım. Acılar paylaştıkça azalırmış. Kilometrelerce uzaktan gelen mektupta Swann'ın annesi duygularını ifade etmiş. Gönderdiği gül yapraklarını da kızımın mezarına bırakıp, en kısa zamanda kendisine cevap yazacağım" diye konuştu.

ACILI ANNE KIZININ EŞYALARINA KAVUŞTU

Bu arada Arzu Nena Butt'ın annesi Fatma Yetik, kızının kişisel eşyalarına kavuştu. Arzu'nun içerisinde günlük kıyafetleri, çeşitli eşyalarıi takıları, telefonu ve alyansının bulunduğu kargo, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı görevlileri tarafından Meksikalı yetkililerden teslim alındıktan sonra anne Fatma Yetik'in Kuşadası'ndaki evine gönderildi.

MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP
MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP
MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP
MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP

Kuşadası, Fransa, Sonora, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEKSİKA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ARZU NENA BUTT'IN ANNESİNE, FRANSA'DAN YÜREK YAKAN MEKTUP - Son Dakika
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