Meksika'daki uyuşturucu kartellerden halka 'koronavirüs' yardımı - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirü Kovid-19 salgınıyla, ekonomisi alarm veren İtalya'da mafyanın halka yardım dağıtması haberinin ardından benzer bir durum da Meksika'da yaşandı. Meksika'da hükümetin başedemediği uyuşturucu kartelleri dar gelirli ailelere yardımda bulundu. O anlar uyuşturucu kartellerine ait olduğu öğrenilen amatör kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirü Kovid-19 salgınıyla, ekonomisi alarm veren İtalya'da mafyanın halka yardım dağıtması haberinin ardından benzer bir durum da Meksika'da yaşandı. Meksika'nın en güçlü karteli kabul edilen Jalisco Yeni Nesil, haftasonunda San Luis Potosí eyaletinde koronavirüs salgınında mücadele konusunda hükümetin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 8 kasabaya yardım dağıttı.

YASA DIŞI GELİRLE BAĞIŞ YAPTILAR

Kartellerin kendi yasadışı gelirleriyle finanse ettiği yardım paketleri genelde gıda maddeleri ve dezenfeksiyon malzemelerinden oluşuyor. Pek çok ülke gibi 126 milyon nüfuslu Meksika'da da halk hükümetin yardımlarda yetersiz kaldığından yakınıyor.

YARDIM KUTUSUNDAKİ MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Ülkede en çok can alan kartel olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin üyeleri, bir kamyona kutular ve naylon poşetlerle doldurmalarının ve daha sonra bunları dağıtmalarının videosunu çekerek paylaştı. Yardım kutularında yer alan "Dostlarınızdan Kovid-19'la mücadele desteği" yazılı etiketlerin yapıştırılmış olması ise dikkat çekti.

MEKSİKA'DA SON DURUM

Meksika'da 406 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 5 bin 399 kişide de virüsün tespit edildiği açıklandı. Ülkede halk, hükümetin yardımlarda yetersiz kaldığından şikayet ediyor.