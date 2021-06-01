Meksika'dan 10 ülkeye solunum cihazı desteği - Son Dakika

Meksika kendi üretimi olan solunum cihazlarını 10 Latin Amerika ülkesine dağıtacak.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle, Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, Meksika ordusu ve Hava Kuvvetleri aracılığıyla, bölgede Covid-19'dan etkilenen kişilere destek olmak amacıyla Meksika'da üretilen mekanik solunum cihazlarının bazı Latin Amerika ülkelerine ulaştırılacağı bildirildi. Açıklamanın, "Bu dayanışma eylemi, dünyadaki tüm toplumları etkileyen ve birlik beraberlik gerektiren bu durum ile yüzleşmek amacıyla yeni bulaşma dalgalarını önlemeye yönelik Meksika'nın uluslararası ikinci çalışmasıdır. Bu tıbbi cihazların Meksika'nın çeşitli kurumlarının çabası ve özel girişimin acil olan bu duruma destek vermesi sayesinde ortaya çıktığı belirtilmelidir. Meksika'da üretilen bu cihazların ulaştırılacağı ülkeler Belize, Bolivia, Guatemala, Guyana, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam ile Trinidad ve Tobago olacaktır. Bugün bu milletler ile aramızda, evrensel sorunlar ile yüzleşmek için işbirliği yaparak güçlendireceğimiz bölgesel ve kültürel Bağlar mevcuttur" denildi.

(Saim Sevinç/İHA)