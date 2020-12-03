Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan sürüngenler ele geçirildi - Son Dakika

Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan sürüngenler ele geçirildi

Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan nadir sürüngenler, Köln-Bonn Havalimanı gümrüğünde ele geçirildi.

Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan nadir sürüngenler, Köln-Bonn Havalimanı gümrüğünde ele geçirildi. Renkli kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan ancak gümrük yetkililerinin kuklalardan gelen tuhaf koku üzerine şüphelenip kontrol etmesiyle bulunan 26 sürüngenden 10'unun telef olduğu anlaşıldı. Köln'deki gümrük idaresi sözcüsü Jens Ahland, kuklaları yakından incelediklerinde içinde sert maddeler olduğunu fark ettiklerini, ilk başta bunun bir uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu zannettiklerini söyledi. Ele geçirilen nadir türlerin kaplumbağa, kurbağa ve kertenkeleler olduğu belirtildi.

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