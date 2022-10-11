Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

11.10.2022 10:29

İSTANBUL'da narkotik polisi, Meksika'dan Türkiye'ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı'nda yakaladı.

İSTANBUL'da narkotik polisi, Meksika'dan Türkiye'ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı'nda yakaladı. Kumaş içerisinde gizlenmiş 1.5 ton marihuana ele geçiren polis, 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi. Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye'ye kumaş getireceğini belirledi. Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.


YORUMLAR
500
Abdi İbrahim'den yeni istihdam kararı Abdi İbrahim'den yeni istihdam kararı Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi Tcmb: Cari İşlemler Hesabı Ağustosta 3,1 Milyar Dolar Açık Verdi Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi
Kaynak: DHA

Ambarlı Limanı, Türkiye, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
12:10 Tuğba Ekinci hayatını değiştiren karşılaşmayı anlattı! Her şey şezlongda güneşlenirken başlamış
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:11 Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement