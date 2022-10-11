İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi. Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye'ye kumaş getireceğini belirledi. Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü 'ndeki Ambarlı Limanı'na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

Kaynak: DHA

Ambarlı Limanı, Türkiye, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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