Meksika'dan ayrılan Colin Kazım, Derby County tarafından denemeye alındı

Son olarak Meksika'nın Pachuca ekibinde forma giyen Colin Kazım, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı. Daily Mail'in haberine göre 34 yaşındaki oyuncu bir süredir İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile antrenmanlara çıkıyor.

Sezona iyi başlayamayan ve gol yollarında zorlanan Derby'nin hücumdaki opsiyonlarını artırmak istediği ve bu yüzden Kazım'ı denemeye aldığı kaydedildi.

KARİYERİNİN 17. TAKIMI OLACAK

Eğer deneyimli ismin performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak. Kazım imzayı atması halinde, kariyerinin 17. farklı takımında forma giymiş olacak.

A Milli Takımımızla 37 maça çıkan Colin Kazım, ülkemizde Fenerbahçe , Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.