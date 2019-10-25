Son Dakika Haberleri: Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

55 dakika önce

Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandıİSTANBUL - MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

İSTANBUL - MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün 'Meksika İmamı' olduğu belirtilen Osman Karaca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karaca, savcılıkça 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Karaca, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meksika'dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

Türkiye, Meksika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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