Son Dakika Haberleri: Meksika'dan Gönderdiği Dilekler, Amerika'da Hayat Buldu

Meksika'dan Gönderdiği Dilekler, Amerika'da Hayat Buldu

1 saat önce

NEW ABD'nin Meksika sınırındaki Arizona kentinde yaşayan bir Amerikalı, tesadüfen bulduğu bir balondaki dilekleri hayat vererek Meksikalı bir kız çocuğunun dileklerini gerçekleştirdi.

Meksika'dan Gönderdiği Dilekler, Amerika'da Hayat Buldu, System.String[]
NEW ABD'nin Meksika sınırındaki Arizona kentinde yaşayan bir Amerikalı, tesadüfen bulduğu bir balondaki dilekleri hayat vererek Meksikalı bir kız çocuğunun dileklerini gerçekleştirdi.

Amerikan NBC'nin haberine göre, Arizona'da yaşayan Randy Heiss, gezinti yaptığı sırada, içinde Noel için dilekler yazan balon buldu.

İspanyolca yazan dilek listesini eşinin yardımıyla İngilizceye çeviren Heiss, dilekleri "Bu dilekler, sahibini bulmak için kalbime dokundu." ifadelerini kullandı.

Dileklerin yazıldığı listenin sınırın diğer tarafındaki Nogales bölgesinden geldiğini tahmin eden ve listeyi sosyal medya hesabından paylaşan Heiss, Meksika'da yayın yapan yerel radyonun da yardımıyla dileklerin sahibi, 8 yaşındaki Dayami'ye ulaştı.

Heiss, Dayami'nin listesindeki slime, oyuncak bebek ve bir oyuncak bebek evi gibi dilekleri gerçekleştirerek minik kıza ulaştırdı.

NBC, sınırın iki tarafında yaşanan bu dilek macerasını, "Sevginin sınırı yoktur" başlığıyla yayımladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:26 Kaynak: AA

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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