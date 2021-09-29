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Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı - Son Dakika

Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı

29.09.2021 20:48
Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı, System.String[]

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkede bulunan Haitili göçmenlere sığınma hakkı verileceğini açıklayarak, göçmenlere karşı uygulanan şiddeti kınadı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkede bulunan Haitili göçmenlere sığınma hakkı verileceğini açıklayarak, göçmenlere karşı uygulanan şiddeti kınadı.

ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu yaklaşık 15 bin göçmenin Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kaldığı kamp, geçtiğimiz hafta tamamen boşaltılmıştı. Sınır dışı edilen Haitililerden bazıları, Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletine bağlı Ciudad Acuna kentinde Haiti'ye sınır dışı edilip edilmeyecekleri konusunda belirsizlik içerisinde yaşamını devam ettirirken, Meksika, Haitili göçmenler için harekete geçti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, şu anda Meksika'da 13 bin 255 Haitili göçmenin bulunduğunu ve isterlerse bu göçmenlere Meksika hükümeti tarafından sığınma hakkı verileceğini duyurdu.

Ebrard, Meksika'nın Chiapas eyaletinde göçmenleri kontrol altına almak için Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) görevlileri ve Ulusal Muhafızlar tarafından uygulanan şiddeti de kınadı. Hiçbir şekilde insan hakları ihlallerine izin vermeyeceklerini vurgulayan Ebrard, Ulusal Göç Enstitüsünden olayla ilgili soruşturma açmasının ve insan hakları ihlali yapan personeli açığa almasını istedi.

Orta Amerika'dan Meksika'ya önümüzdeki günlerde daha fazla göçmen grubunun ulaşmasını beklediklerini ifade eden Ebrard, Meksika'nın göçmenlere her zaman açık olan bir ülke olduğunu ve yeni sığınma başvurularına olumlu yanıt vereceklerini açıkladı.

Bakan Ebrard ayrıca, son günlerde Haitililerin mülteci olarak yaşadıkları Şili ve Brezilya'dan kalabalık gruplar halinde ayrılarak ABD'ye doğru ilerlemesinin nedeninin ABD tarafından yapılan bir duyurunun yanlış anlaşılması olduğunu belirtti.

ABD-MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

İki hafta önce çoğunluğu Haitili olan yaklaşık 15 bin göçmen Meksika-ABD sınırını geçerek Teksas eyaletindeki Del Rio Köprüsü altında derme çatma çadırlar kurmuştu. Ülke gündemine oturan olayın ardından ABD yönetimi, göçmenleri sınır dışı etme kararı almıştı. Haitililerden bazıları uçaklarla ülkelerine geri gönderilmiş, bazıları ise ABD'nin göçmen merkezlerinde kalmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı
Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'dan Haitili göçmenlere sığınma hakkı - Son Dakika
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