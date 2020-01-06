Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı - Son Dakika
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Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı

6 saat önce

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Irak ve İran'daki gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı, System.String[]

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Irak ve İran'daki gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.


Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve İran'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyulduğu dile getirildi. Tüm taraflara sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, bölgede tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Meksika dış politikasının anayasal ilkelerine uygun olarak, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde diyalog ve müzakerenin değerini ifade ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MEKSIKO

Dışişleri Bakanlığı, Meksika, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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