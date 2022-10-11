Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda gemideki bir konteynerde 156 kumaş topuna saklanmış 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Meksika'dan İstanbul Beylikdüzü 'ndeki bir limana konteynerle yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na yanaşan gemiye operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Ambarlı Limanı, İstanbul, Sonora, Güncel, Son Dakika

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