Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi

11.10.2022 10:48

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Meksika'dan İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir limana konteynerle yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na yanaşan gemiye operasyon düzenledi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda gemideki bir konteynerde 156 kumaş topuna saklanmış 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.S, C.A, M.U, Z.Ö ile M.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ambarlı Limanı'nda, Meksika'dan Gemiyle Getirilen Bir Konteynerde 1 Ton 580 Kilo Marihuana Ele Geçirildi Ambarlı Limanı'nda, Meksika'dan Gemiyle Getirilen Bir Konteynerde 1 Ton 580 Kilo Marihuana Ele Geçirildi Ankara haberleri... Ankara'da sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandı Ankara haberleri... Ankara'da sahte paralarla alışveriş yapan 5 kişi yakalandı Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Kaynak: AA

Ambarlı Limanı, İstanbul, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Meksika'dan İstanbul'a gelen gemide 1 ton 580 kilogram marihuana ele geçirildi - Son Dakika
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