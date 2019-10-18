Son Dakika Haberleri: Meksika'dan toplu sınır dışı: 300'den fazla kaçak göçmen Hindistan'a gönderildi
Son Dakika Dünya Meksika'dan toplu sınır dışı: 300'den fazla kaçak göçmen Hindistan'a gönderildi

Meksika'dan toplu sınır dışı: 300'den fazla kaçak göçmen Hindistan'a gönderildi

46 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşmak için göçmenler için bir geçit haline gelen Meksika, 300'den fazla Hindistanlı kaçak göçmeni sınır dışı etti

Meksika'dan toplu sınır dışı: 300'den fazla kaçak göçmen Hindistan'a gönderildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak isteyen göçmenler için yol haline gelen Meksika, 300'den fazla Hindistanlı kaçak göçmeni sınır dışı etti.


Meksika İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 310 Hint erkek ile bir kadının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gönderildiği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:27 
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