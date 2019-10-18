Meksika'dan toplu sınır dışı: 300'den fazla kaçak göçmen Hindistan'a gönderildi
46 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşmak için göçmenler için bir geçit haline gelen Meksika, 300'den fazla Hindistanlı kaçak göçmeni sınır dışı etti
Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak isteyen göçmenler için yol haline gelen Meksika, 300'den fazla Hindistanlı kaçak göçmeni sınır dışı etti.
Meksika İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 310 Hint erkek ile bir kadının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gönderildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:27
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