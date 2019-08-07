Son Dakika Haberleri: Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı
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Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı

1 saat önce

Meksika'da silahlı soyguncular darphaneyi basarak kapısı açık bırakılan kasadan 2,5 milyon dolar değerinde altın parayı çaldı

Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı, System.String[]
Meksika'da silahlı soyguncular darphaneyi basarak kapısı açık bırakılan kasadan 2,5 milyon dolar değerinde altın parayı çaldı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre başkent Mexico City'de iki soyguncudan silahlı olanı gündüz vakti devlete bağlı darphane olan "Casa de Moneda"nın bir şubesine girerek güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdi.
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Mexico City, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:39 
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