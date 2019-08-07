Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı
1 saat önce
Meksika'da silahlı soyguncular darphaneyi basarak kapısı açık bırakılan kasadan 2,5 milyon dolar değerinde altın parayı çaldı
Meksika
'da silahlı soyguncular darphaneyi basarak kapısı açık bırakılan kasadan 2,5 milyon dolar değerinde altın parayı çaldı.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre başkent Mexico City
'de iki soyguncudan silahlı olanı gündüz vakti devlete bağlı darphane olan "Casa de Moneda"nın bir şubesine girerek güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:39
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