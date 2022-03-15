Meksika Devlet Başkanı, ABD İç Güvenlik Bakanı'yla "göç" konusunu görüştü - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, ABD İç Güvenlik Bakanı'yla "göç" konusunu görüştü

15.03.2022 11:38
Meksika Devlet Başkanı, ABD İç Güvenlik Bakanı'yla "göç" konusunu görüştü

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'la göç konusunda görüştü.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'la göç konusunda görüştü.

Obrador, Mayorkas'la iş gücü ve göç konularını görüştüğünü bildirdi.

Göçmenler için kendi ülkelerinde daha fazla iş olanağı ve ABD'de onlar için daha fazla yasal iş fırsatı yaratmaya ihtiyaç olduğunu belirten Obrador, ABD'yi Meksika'nın El Salvador ve Honduras'taki iş eğitimi ve ağaç yetiştirme programlarını desteklemeye çağırdı.

Mayorkas da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki güçlü ortaklığımız ve ortak vizyonumuz, güvenli, düzenli ve insani bir göç sisteminin sağlanmasına yardımcı olacaktır." ifadesine yer verdi.

Mayorkas'ın bugün Kosta Rika'da görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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John Kelly, Honduras, Sonora, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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