Meksika Devlet Başkanı, Amerika Kıtası Zirvesi Konusunda ABD'yle Anlaşmaya Varmayı Umuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika Devlet Başkanı, Amerika Kıtası Zirvesi Konusunda ABD'yle Anlaşmaya Varmayı Umuyor

17.05.2022 12:18
Meksika Devlet Başkanı, Amerika Kıtası Zirvesi Konusunda ABD'yle Anlaşmaya Varmayı Umuyor

Lopez Obrador, 6-10 Haziran tarihlerinde Los Angeles kentinde düzenlenecek zirvenin organizasyon komisyonunun, kimlerin davet edileceği konusunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Meksiko'ya geleceğini söyledi.

Lopez Obrador, 6-10 Haziran tarihlerinde Los Angeles kentinde düzenlenecek zirvenin organizasyon komisyonunun, kimlerin davet edileceği konusunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Meksiko'ya geleceğini söyledi.

MEKSİKO, 16 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, önümüzdeki günlerde yapılacak Amerika Kıtası Zirvesi'nin hiçbir ülke dışlanmadan gerçekleştirilmesi konusunda ABD'yle bir anlaşmaya varmayı umduğunu bildirdi. Lopez Obrador, "Birlik olmalıyız" dedi ve ekledi: "Elbette farklılıklarımız var, ama farklılıklara, her halkın kendine has özelliğine ve her ülkenin egemenliğine saygı gösterecek ve bizleri birleştiren şeye odaklanacak şekilde anlaşmaya varabiliriz."

Lopez Obrador, 6-10 Haziran tarihlerinde Los Angeles kentinde düzenlenecek zirvenin organizasyon komisyonunun, kimlerin davet edileceği konusunu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Meksiko'ya geleceğini söyledi. Ayrıca Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konu hakkında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Amerika Kıtası Zirvesi'nin ilki 1994 yılında Miami'de düzenlendi ve o zamandan bu yana ABD'nin baskısıyla Küba ve Venezuela gibi ABD'yle siyasi farklılıkları olan bazı ülkeleri dışlamakla eleştiriliyor.

YORUMLAR
500
ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı Honduras Polisi ABD Tarafından Aranan Uyuşturucu Karteli Liderini Tutukladı Honduras Polisi ABD Tarafından Aranan Uyuşturucu Karteli Liderini Tutukladı
Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Meksiko, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, Amerika Kıtası Zirvesi Konusunda ABD'yle Anlaşmaya Varmayı Umuyor - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı, Amerika Kıtası Zirvesi Konusunda ABD'yle Anlaşmaya Varmayı Umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement