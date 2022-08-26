Video: Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Dış Politikasını Müdahaleci Olmakla Suçladı - Son Dakika
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Video: Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Dış Politikasını Müdahaleci Olmakla Suçladı

26.08.2022 14:11
Video: Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Dış Politikasını Müdahaleci Olmakla Suçladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Meksika'da bulunan sivil toplum kuruluşlarına sağladığı finansmana atıfta bulunarak ABD'nin dış politikasının Meksika'nın iç işlerine müdahalede bulunduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Meksika'da bulunan sivil toplum kuruluşlarına sağladığı finansmana atıfta bulunarak ABD'nin dış politikasının Meksika'nın iç işlerine müdahalede bulunduğunu söyledi.

Lopez Obrador, ABD'yi Meksikalı sivil toplum örgütü olan Yolsuzluk ve Dokunulmazlığa Karşı Meksikalılar'a fon sağlamakla suçladı.

Meksika hükümeti ABD'nin sözü edilen kuruluşa yaptığı ödemeleri durdurmasını bir yıl önce istemişti.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Meksika Devlet Başkanı:

"Her şey ABD'nin bu gruba hala fon temin ettiğine işaret ediyor. Bu, her ne kadar iyi bir ilişkimiz olsa da ABD ile aynı görüşte olmadığımız bir husus. Uygun olmadığını düşündüğümüz siyasi uygulamalar mevcut. Bunların müdahaleci hareketler olduğunu düşünüyoruz."

Yolsuzluk ve Dokunulmazlığa Karşı Meksikalılar grubuna, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla Beyaz Saray'dan doğrudan fayda temin eden iş insanı Claudio X Gonzales liderlik ediyor.

Xinhua Haber Ajansı Meksiko'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Dış Politikasını Müdahaleci Olmakla Suçladı - Son Dakika

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