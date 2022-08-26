Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi

26.08.2022 14:02
Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasındaki bir reaksiyonu görülüyor, 6 Haziran 2022.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasındaki bir reaksiyonu görülüyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Meksika Devlet Başkanı'na göre ABD, kendi yönetiminin politikalarının aksine, 2013'te ülkede gerçekleştirilen enerji reformunun enerji verimliliğine çözüm olduğunu iddia ederek "baskın konumundan kaynaklı küstah bir ton" içeren bir tutum benimsiyor.

MEKSİKO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Perşembe günü, ABD hükümetinin Meksika'nın enerji politikasıyla ilgili ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki anlaşmazlıkların çözümü için istişare talebini "saçma" olarak nitelendirdi.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bir istişare talebi geliyor ve bu tamamen saçma" dedi.

Devlet Başkanı'na göre ABD, kendi yönetiminin politikalarının aksine, 2013'te ülkede gerçekleştirilen enerji reformunun enerji verimliliğine çözüm olduğunu iddia ederek "baskın konumundan kaynaklı küstah bir ton" içeren bir tutum benimsiyor.

YORUMLAR
500
Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Meksiko, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
12:56 İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün kanında alkol tespit edildi
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:10 Meksika'dan Los Angeles'e hareket eden uçak, pistten kalkar kalmaz alev aldı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 14:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı ABD'nin, Meksika'nın Enerji Politikasıyla İlgili İstişare Talebini 'Saçma' Olarak Niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement