Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı başkanlık binasındaki daireye taşınacak
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Meksika Devlet Başkanı başkanlık binasındaki daireye taşınacak

37 dakika önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının da içinde bulunduğu tarihi Ulusal Saray'da kullanılmayan bir daireye taşınacağını bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı başkanlık binasındaki daireye taşınacak, System.String[]
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının da içinde bulunduğu tarihi Ulusal Saray'da kullanılmayan bir daireye taşınacağını bildirdi.
1 Aralık'ta göreve geldikten sonra lüks devlet başkanlığı konutuna taşınmayacağını belirten ve burayı kültür merkezine dönüştüren Obrador, basına yaptığı açıklamada, özellikle trafikte şehrin güney kısmındaki evine gitmesi zaman aldığı için devlet başkanlığı ve bazı kamu kurumlarının da içinde yer aldığı Ulusal Saray'da kullanılmayan boş bir daireye yerleşmeyi planladığını belirtti.
Obrador, ailesinin ise en küçük oğlu okulunu bitirene kadar mevcut evlerinde kalmayı sürdüreceğini bildirildi.
Obrador, içinde ünlü duvar resimleri de bulunan ve turist çeken tarihi Ulusal Saray'ın düzeninde hiçbir değişiklik olmayacağını, turistlerin binayı ziyaret etmeye devam edebileceğini kaydetti.
Lopez Obrador ayrıca, binanın avlularından birindeki bahçede yaşayan kedilere de dokunulmayacağına dair söz verdi.
Hafta içi her sabah yerel saatle 07.00'de basın toplantısı düzenleyen Obrador'un, halihazırda zaten bazı geceler ofiste uyuduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:17 Kaynak: AA
Saray, Meksika, Güncel
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