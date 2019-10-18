Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı
31 dakika önce
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halkın can güvenliğini öne sürerek, uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez’in serbest bırakılma kararını destekledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halkın can güvenliğini öne sürerek, uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in serbest bırakılma kararını destekledi.
"Ateşe ateşle karşılık veremeyeceklerini" söyleyen Obrador, Lopez'in serbest bırakılmasıyla bölgedeki insanların hayatının korunmak istendiğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:12
El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyuyamıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı