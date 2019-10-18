Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı
Son Dakika Dünya Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı

Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı

31 dakika önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halkın can güvenliğini öne sürerek, uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez’in serbest bırakılma kararını destekledi.

Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halkın can güvenliğini öne sürerek, uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in serbest bırakılma kararını destekledi.


"Ateşe ateşle karşılık veremeyeceklerini" söyleyen Obrador, Lopez'in serbest bırakılmasıyla bölgedeki insanların hayatının korunmak istendiğini ileri sürdü.

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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:12 
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