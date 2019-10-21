Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir
Son Dakika Dünya Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir

Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir

1 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tutuklama kararı olması ve halkın can güvenliği riske atılmaması şartıyla, "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in tekrar tutuklanabileceğini açıkladı

Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tutuklama kararı olması ve halkın can güvenliğinin riske atılmaması şartıyla, "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in Blaba'nın tekrar tutuklanabileceğini açıkladı.


Obrador, Lopez'in tutuklandıktan sonra çıkan şiddet olayları yüzünden serbest bırakılmasını savunmuştu.

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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03 
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