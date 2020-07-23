Meksika Devlet Başkanı, Kovid-19'a karşı maske kullanımının ekonomideki etkisini kabul etmedi - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı, Kovid-19'a karşı maske kullanımının ekonomideki etkisini kabul etmedi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maliye Bakanı Arturo Herrera'nın maske kullanımının ülke ekonomisinin canlanmasında bir faktör olacağına ilişkin açıklamasını "aşırı" şeklinde nitelendirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske kullanımının ekonomideki etkisini...

Meksika Devlet Başkanı, Kovid-19'a karşı maske kullanımının ekonomideki etkisini kabul etmedi, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maliye Bakanı Arturo Herrera'nın maske kullanımının ülke ekonomisinin canlanmasında bir faktör olacağına ilişkin açıklamasını "aşırı" şeklinde nitelendirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske kullanımının ekonomideki etkisini kabul etmedi.

Kalabalık ortamlarda maske takmayı genellikle reddeden Lopez Obrador, "Bir maske, ekonominin yeniden canlanması için seçenek olsaydı hemen bir maske takardım ama öyle değil. Doktorların, bilim adamlarının tavsiyelerine uyuyorum." diyerek, meselenin sadece maske olmadığını söyledi.

Maliye Bakanı Herrera, salı günü bir ulusal iş konseyiyle yaptığı toplantıda, daha düzenli bir yaklaşım benimsemiş ve ekonomilerini yeniden aktif hale getirme konusunda tedbirler alan ülkelerin, yeni vakalara maruz kalan ve tekrar kısıtlamalar uygulaması gereken diğer ülkelerden daha başarılı olduğunu ifade etmişti.

Açıklama yaptığı esnada Lopez Obrador'a, önceki günkü yorumlarını netleştirmek istediğini belirten Herrera, maske kullanımını, işletme sahiplerine, artık güvenli bir şekilde faaliyet göstermek için alınması gereken önlemleri açıklamak adına bir "analoji" olarak kullandığını kaydetmişti.

Herrera, daha önce Kovid-19'a yakalanmış ve iyileşmişti.

Meksika'da 41 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için diğer önlemlerin yanı sıra maske takılmasını öneriyor.

Meksika'da bugüne kadar 362 bin 274 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 41 bin 190 kişi yaşamını yitirdi.

Hamileler ve yeni doğum yapanlar arasında önde gelen ölüm sebebi

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'un, ülkedeki hamile ve yeni doğum yapanlar arasında yüzde 19'luk oranla önde gelen ölüm nedeni haline geldiği belirtildi.

Ülkedeki hamile ve yakın zamanda doğum yapmış kadınlar arasında 2 bin 842 Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilen açıklamada enfeksiyonlardan yüzde 88'inin gebelik esnasında, yüzde 12'sinin de doğum sonrasında ortaya çıktığı aktarıldı.

1 Haziran'da "yeni normale dönüş" süreci başlamıştı

Halkı Kovid-19 salgınına karşı sık sık temkinli olmaya çağıran Lopez Obrador, neredeyse hiç maske kullanmamakla eleştiriliyordu.

Lopez Obrador, ilk zamanlarda salgını yeterince ciddiye almamış olsa da hükümet, ülkede tespit edilen vakalardaki hızlı artış üzerine 24 Mart'ta sosyal hayatı askıya alan tedbirlere başvurmuştu.

Devlet Başkanı, iki aylık bir sürecin ardından virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği ülkede, 1 Haziran'da ilk kez kara yolu seyahatini yaparak "yeni normale dönüş" sürecini başlatmıştı.

Bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'ı ziyaret edene kadar halka açık alanlarda maske takarken görülmeyen Lopez Obrador, Meksika'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 28 Şubat'tan sonra kalabalık ortamlara maskesiz girmesi eleştirilere neden olmuştu.

Diğer yandan Lopez Obrador'un, ABD ziyareti öncesinde yaptırdığı Kovid-19 test sonucu negatif çıkmıştı.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, Kovid-19'a karşı maske kullanımının ekonomideki etkisini kabul etmedi - Son Dakika
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