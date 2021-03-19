Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD Başkanı Biden'a aşı desteği için teşekkür etti - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesine Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2,7 milyon doz gönderme kararı için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, Biden ile 2 aya yakındır aşı konusunu ele aldıklarını belirterek, "Monterrey'de onunla bir telefon görüşmesi yaptığımızda Biden'dan aşı dozları konusunda bize yardım etmesini istedim. O da bu vesileyle bize yardım edilip edilemeyeceğini analiz edeceklerini söylemişti. Biden'a minnettarım." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, Biden ile 2 Mart'ta yaptığı çevrim içi toplantıda ülkesine daha faza aşı temin edilmesi için destek istemişti.

Meksika, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanmaya devam edeceğini bildirmişti.

Meksika hükümeti, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford-AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 51,5 milyon doz temini için anlaşma yapmıştı.

Meksika, 196 bin 606 kişiyle dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 182 bin 188 ile 13. sırada yer alıyor.