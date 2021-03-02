Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Biden ile "pozitif" bir görüşme yaptıklarını bildirdi - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile "dostane ve pozitif" bir atmosfer içinde görüştüklerini belirtti.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ile yaptığı çevrim içi toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Biden ile aralarında görüş ayrılığı bulunmadığını ifade eden Lopez Obrador, görüşmeye ilişkin "Genel olarak, kalkınma ve iş birliğine ciddi vurgu yapan, dostane ve saygı dolu bir toplantı oldu. Kategorik olarak söylüyorum, fikir ayrılığı hiç olmadı. Her iki ülke için özellikle milletimizin hakları için çok iyi bir sohbet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lopez Obrador, Biden'ın Meksikalılara yönelik geçici işçi programına olumlu yaklaştığını ve Meksika'nın daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin edebilmesine sıcak baktığını bildirdi.

"Biden'ı ülkemize davet ettim"

ABD Başkanı Biden'a ülkenin Oaxaca kentindeki yolları anlattığını söyleyen Lopez Obrador, "Biden'a, insanların Oaxaca'da yolları nasıl yaptığı ve bunların bir sanat eseri olduğundan bahsettim. Ne zaman arzu ederse, kendisini Oaxaca'ya davet etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Biden, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile bugün yaptığı çevrim içi görüşmede, "Meksika'ya, güney sınırındaki herhangi bir ülke gibi değil, dengimiz olarak bakıyoruz." mesajını vermişti.