Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'dan ABD'ye

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Temsilciler Meclisinin Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) onaylamasının ardından, aynı kararlılığı ABD Kongresinden de beklediğini bildirdi.

Lopez-Obrador, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin USMCA Anlaşması'nı onaylamasını "çok güzel bir haber" şeklinde değerlendirerek, "Biz zaten bu anlaşmayı onayladık, şimdi ise sıra ABD Kongresinde. Bu kapsamda ABD, 20 Aralık'tan önce yasa tasarısını çıkarmalı. Kanada'nın da önümüzdeki yıla kadar bunu yapması gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 11 Aralık'ta NAFTA'nın yerini alacak USMCA'yı onaylamıştı.

USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor.

ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak için istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce de yapılması şart koşuyor. Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp, tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Fiyatlardaki artışın ise, talebi düşürmek suretiyle, otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği ifade ediliyor.

NAFTA'nın aksine süre sınırı da bulunan USMCA, üye ülkelerce 6 yılda bir gözden geçirilebilecek ve uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yılda iptal olacak.