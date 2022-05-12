Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'dan ABD'ye davet tepkisi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'dan ABD'ye davet tepkisi

12.05.2022 07:18
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'dan ABD'ye davet tepkisi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD tarafından düzenlenecek "Amerikalılar Zirvesine" bazı ülkelerin davet edilmeyecek olmasına tepki gösterdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD tarafından düzenlenecek "Amerikalılar Zirvesine" bazı ülkelerin davet edilmeyecek olmasına tepki gösterdi.

Günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, Kaliforniya'da, 8 Haziran'da yapılması planlanan Amerikalılar Zirvesine; Venezuela, Küba ve Nikaragua'nın çağrılmamasından memnun olmadıklarını belirtti.

Geçen hafta Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize ve Küba'yı ziyaretinde, konuyu mevkidaşlarıyla tartıştığına değinen Lopez Obrador, "Diğer başkanlarla da konuştum. Mutlu olmadıklarını söylediler. Artık ben de tura çıktığıma göre, birçok kişi bana fikrimi sordu ve ben de aynı şeyi yani inandırıcı bir iş yapmamız gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, ABD'nin bölgedeki tüm ülkeleri davet etmemesi halinde zirveye şahsen katılmayı düşünmediğini dile getirerek, "Kimse dışlanmamalı, herkes katılmalı ve biz herkesi ikna etmeye devam edeceğiz. farklılıklar varsa bunun ortaya çıkması ve diyalog olması için birbirimizle konuşacağız." dedi.

"Başkan Biden'a büyük saygım var"

İsteğinin dikkate alınmaması durumunda zirveye Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ı göndereceklerini vurgulayan Lopez Obrador, "Başkan Joe Biden'a büyük saygım var, o insancıl biri, onun durumunu anlıyorum. Orada baskı yapan haydutlar nedeniyle bunu anlıyorum ancak artık değişim zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'taki açıklamasında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıklarını gerekçe göstererek, bu ülkeleri Amerikalılar Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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