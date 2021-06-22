Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, hafta sonu işlenen 19 cinayetin aydınlatılması sözü verdi - Son Dakika

CIUDAD Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede hafta sonu işlenen 19 cinayetin araştırılacağına dair söz verdi.

Lopez Obrador, ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Tüm belirtiler bunun bir çatışma olmadığını ve herhangi bir çatışmaya karışmamış sivillerin hedef alındığını gösteriyor." dedi.

Devlet Başkanı Lopez Obrador cinayetlerin aydınlatılacağı sözünü verirken Reynosa Başsavcılığı yaptığı açıklamada, saldırıların bölgede faaliyet gösteren suç örgütlerinin kendi aralarındaki bir ihtilafın sonucu olduğunu kaydetti.

Tamaulipas Eyalet Valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca da hayatını kaybedenlerin masum siviller olduğunu vurgulayarak, "Suç örgütlerine açık ve güçlü bir mesaj verilmeli. Bu tür suçlara müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, sık sık uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sahne oluyor.

Ulusal Muhafız güçleri ve polis ekiplerinin bölgeye konuşlandırılmasının ardından saldırıların artışa geçtiği kaydediliyor.

Meksika'da mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendi

Güvenlik ve Vatandaşı Koruma Bakanlığının hazırladığı raporda, ülkede mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendiği ifade edilerek cinayet sayısının bir önceki aya göre yüzde 3,57 arttığı belirtildi.

Mayıs ayının ayrıca, son 6 yılın en kanlı 10 ayından biri olduğu vurgulanan raporda, nisanda 2 bin 861, martta 2 bin 444 cinayet işlendiği kaydedildi.

Guanajuato, Michoacan, Baja Colifornia, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri en çok cinayetin işlendiği yerler oldu.

Ülkede 2020'de toplam 34 bin 554, 2019'da ise 34 bin 682 kişi cinayete kurban gitmişti.