Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Mormon ailesinin üyeleriyle görüştü - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede 4 Kasım 2019'da Mormon Kilisesine bağlı Amerikalı bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesiyle ilgili Mormon ailesinin üyeleriyle bir araya geldi.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde aile üyeleriyle tanışan Lopez Obrador, LeBaron ailesinin katliamına ilişkin adaletin tecelli edeceğini söyledi.

Lopez Obrador, "Dava zaten devam ediyor, çünkü bu sadece Meksikalı ve Amerikalı aileleri etkileyen bir hadise değil, nerede yaşanırsa yaşansın adaletin yerini bulması gerek." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın genişleyerek devam edeceğine işaret eden Lopez Obrador, gerçeğe ulaşılması için soruşturma savcılığına her türlü desteğin verilmesi gerektiğini ve suçluların hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

Sorumluların cezalandırılması ve şiddete çözüm konusunda kararlı olduklarını dile getiren Lopez Obrador, "Ülkemizde iyileştirilmesi gereken çok şey var. Şiddetle mücadelede kararlıyız." dedi.

Lopez Obrador, davanın seyriyle ilgili aile üyeleriyle devamlı iletişim halinde kalacaklarını ve onlarla tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Amerikalı ailenin 9 üyesi, uyuşturucu kartellerince öldürülmüştü

Meksika'da geçen ay, Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişinin daha yakalandığı duyurulmuş, şüphelilerin "La Line" isimli organize suç örgütünün üyesi oldukları açıklanmıştı.

Aralık başında cinayet şüphelilerinden bazılarının yakalandığı açıklanmış ancak sayı verilmemişti.

Sonora eyaletinde, 4 Kasım 2019'da Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesi uyuşturucu kartellerince öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terörist grup olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz, bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, olayın her iki ülkenin de ortak konusu olduğunu ve adli makamlarca soruşturulduğunu kaydetmişti.

Joseph Smith tarafından 1830'da New York'ta kurulan ve ismini Smith'in yazdığı "Mormon Kitabı"ndan alan hareketin 15 milyona yakın mensubu olduğu belirtiliyor.