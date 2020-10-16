Meksika Devlet Başkanı, Moctezuma'nın başlığı için eşini Avusturya'ya gönderdi - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı, Moctezuma'nın başlığı için eşini Avusturya'ya gönderdi

16.10.2020 21:23
Meksika Devlet Başkanı, Moctezuma'nın başlığı için eşini Avusturya'ya gönderdi, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un eşi Beatriz Gutierrez Müller, Aztek İmparatoru Moctezuma'ya ait olduğuna inanılan bir başlığın geri verilmesini talep etmek için Avusturya'ya gittiMeksika Devlet Başkanı Obrador, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eşi Gutierrez...

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un eşi Beatriz Gutierrez Müller, Aztek İmparatoru Moctezuma'ya ait olduğuna inanılan bir başlığın geri verilmesini talep etmek için Avusturya'ya gitti

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eşi Gutierrez Müller'in Avusturyalı yetkililerden, İspanyol Fethi zamanında Aztek İmparatoru Moctezuma'ya ait olduğuna inanılan bir başlığın geri verilmesini talep etmek için Avusturya'ya gittiğini belirtti. Beatriz Gutierrez Müller'in, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldiği ifade edildi.  Ayrıca, Orta ve Güney Amerika'ya özgü bir kuş türü olan 'quetzal' ve diğer kuşların tüylerinden yapılmış olan Moctezuma'nın başlığının (Penacho de Moctezuma) başkent Viyana'daki Etnoloji Müzesi'nde sergilendiği belirtildi

"NEREDEYSE İMKANSIZ BİR GÖREV AMA ISRARCI OLMASINI TAVSİYE ETTİM"Obrador, eşinin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avusturya Cumhurbaşkanı ve eşinin fotoğrafını paylaşarak "Beatriz, bağımsızlığın ikinci yüzyılında (2021) ülkemizde sergilenecek Meksika tarihi ve arkeolojik eserleri elde etme amacıyla Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'i ziyaret etti" ifadelerini kullandı. Obrador ayrıca "Bizi işgal ettikleri ve sözde İkinci Meksika İmparatorluğu'nu dayattıkları zaman başlığı (Habsburg'lu İmparator) Maximilian'a ödünç bile vermeyecek düzeyde el koydukları için neredeyse imkansız bir görev olmasına rağmen, Beatriz'e Moctezuma'nın başlığı konusunda ısrarcı olmasını tavsiye ettim" dedi."KOLEKSİYONA DİJİTAL ERİŞİM İÇİN BİR ANLAŞMA İMZALANDI"Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Gutierrez Müller'in ise Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin, 14'üncü yüzyıldan kalma resimli bir belge olan kodeks de dahil olmak üzere Meksika eserlerinden oluşan 'büyük bir koleksiyona' sahip olduğunu belirtti. Gutierrez Müller ayrıca, Meksika ve Avusturya hükümetlerinin, koleksiyona dijital erişim sağlamak için bir anlaşma imzaladığını da duyurdu.

Avusturya'ya nasıl geldiği tartışmalı olan başlığa Avusturya'nın sahip olmasının, uzun süredir Meksika ile gerilime neden olduğu ifade edilirken, Moctezuma'nın başlığının Avusturya tarafından sahip olunan bir dizi Meksika eseri arasında olduğu belirtildi.

Pazartesi, Avusturya, Meksika, Aztek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, Moctezuma'nın başlığı için eşini Avusturya'ya gönderdi - Son Dakika

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