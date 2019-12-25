Meksika Devlet Başkanı'ndan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki "güvenlik gücü"ne ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı'ndan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki 'güvenlik gücü'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı'ndan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki "güvenlik gücü"ne ilişkin açıklama

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, La Paz Büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün varlığına ilişkin, "Şu an itibarıyla bu aşırı hareketliliğin önemli ölçüde azaldığına dair bilgilendirildim." dedi.

Meksika Devlet Başkanı'ndan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, La Paz Büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün varlığına ilişkin, "Şu an itibarıyla bu aşırı hareketliliğin önemli ölçüde azaldığına dair bilgilendirildim." dedi.

Ulusal Basında çıkan haberlere göre, Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif ismin elçilikte kalmaya devam ettiğini vurgulayan Lopez Obrador, "Bolivya'da Meksika Büyükelçiliğinde çok fazla güvenlik gücü vardı. Şu an itibarıyla bu aşırı hareketliliğin önemli ölçüde azaldığına dair bilgilendirildim" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e destek veren Meksika Dışişleri Bakanlığı, dün bu ülkenin başkenti La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu duyurmuştu.

Meksika hükümeti, gelişmeler üzerine Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Tereza Mercado'ya bu tür tacizleri bildirmesi için Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) bir mektup yazmasını talep etmişti.

Bolivya'dan tepki

Bolivya ise Meksika'yı ülkede göreve başlayan yeni hükümeti tanımamakla suçluyor. Bolivya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'ndan çekilmeyi planladıkları duyuruldu.

Açıklamada, bu karara gerekçe olarak Meksika'nın bölgesel bir toplantı tarihini kendi başkanlık dönem başlangıcı olan 2020'ye çekmesi gösterildi. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun 2019 dönem başkanlığını Bolivya yürütüyor.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Eve Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Meksika Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Bolivya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
06:49 Servis bakım alanında yangın: 6 araç hasar gördü - Son Dakika
06:44 Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı - Son Dakika
06:39 Servis bakım alanında yangın: 6 araç hasar gördü - Son Dakika
06:31 Servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
06:24 Endonezya'nın Açe bölgesinde Uygurlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 07:06:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika Devlet Başkanı'ndan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki "güvenlik gücü"ne ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]