Meksika Devlet Başkanı'ndan uyuşturucu kartellerine

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kartellerinin çocukları "acemi er" olarak kullandığını söyledi.

Devlet Başkanı Obrador, sosyal programların gençlere daha fazla eğitim ve iş fırsatı sunduğunu anımsatarak, bu durumun uyuşturucu kartellerinin silahlı eleman bulmakta zorlanmasına yol açtığını ve onların da bu tür faaliyetler için çocuklara yöneldiğini bildirdi.

Gruplar arasında rekabet olduğu gerekçesiyle daha fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Obrador, uyuşturucu kartellerinin çocukları "acemi er" olarak kullandığını ve her çocuğu bu şekilde çalıştırdığını belirtti.

Çarşamba günü, Guerrero eyaletinde yasa dışı bir örgüte bağlı, yaşları 8 ila 15 arasında değişen silahlı ve maskeli 19 çocuğun fotoğraflarının medyaya düşmesiyle ortaya çıkan olay ülkede tartışmalara yol açmıştı.

İnsan hakları yetkilileri, çocukları tehlikeye maruz bıraktıkları gerekçesiyle yasa dışı örgütlerin bu adımlarını kınayan açıklamalarda bulunmuştu.