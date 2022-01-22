MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'a, dün bir askeri hastanede kalp kateterizasyonu yapıldığı bildirildi.
Meksika İçişleri Bakanı Adán Augusto López Hernández, yaptığı açıklamada, doktorların rutin bir muayenede söz konusu operasyonu yapmanın gerekli olduğuna karar verdiğini aktardı.
Obrador'un kalp ve atardamarlarının sağlıklı durumda olduğunu belirten Hernández, Obrador'un bugün itibarıyla normal faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.
Bir yıl içinde ikinci Kovid-19'a yakalanan 68 yaşındaki Obrador, 2013'te kalp krizi geçirmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Meksika Devlet Başkanı Obrador'a kalp kateterizasyonu yapıldı - Son Dakika