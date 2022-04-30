Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Biden ile göçü görüştü - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Biden ile göçü görüştü

30.04.2022 12:00
Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Biden ile göçü görüştü

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde göç konusunu ele aldı.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde göç konusunu ele aldı.

Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin, sınırdaki tarımsal ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve göç konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda görüştüğü bildirildi.

Obrador, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Biden ile "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın iki ülkenin kalkınma alanında iş birliğini ilerletmesi için hafta başında Washington'a gideceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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