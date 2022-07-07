Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanı Biden ile düzensiz göç sorununu konuşacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, düzensiz göç sorununu masaya yatıracaklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında Lopez Obrador, 12 Temmuz'da, mevkidaşı Biden ile bir araya geleceğini hatırlatarak, görüşmenin en önemli konularından birinin düzensiz göçmenlik problemleri olduğunu belirtti.

ABD'ye çiftçiler, işçiler ve profesyoneller için çalışma vizelerinin artırılmasına yönelik bir plan sunacaklarını dile getiren Lopez Obrador, "Çalışma sorunları üzerinde anlaşmaya varma, göç akışını düzenleme ve işçilerin işe alınmasını yasallaştırma üzerine önerilerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, ABD'de vizesiz çalışan Meksika vatandaşlarına kötü muamelede bulunulduğunu vurgulayarak, "Belgesiz işçilere daha az ödeme yapma ve canları istediğinde onlara işten atabilme gibi haksız uygulamalar var. İş gücü olmayan bir ülke nasıl büyüyecek." dedi.

ABD-Meksika göç sorunu

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Eski Başkan Donald Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan, "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Biden, adaylığı döneminde seçilmesi halinde "Meksika'da Kal" ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.