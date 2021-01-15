Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD'nin, eski Savunma Bakanı aleyhindeki suçlamalarına inanmıyor - Son Dakika

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresinin (DEA) eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos aleyhindeki suçlamalarının "uydurma" olduğunu söyledi.

Obrador yaptığı açıklamada, DEA'in Cienfuegos hakkındaki suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li yetkililerin Cienfuegos'u Ekim 2020'de Los Angeles Havalimanı'nda tutuklamasının arkasında siyasi nedenler olabileceğini öne süren Obrador, soruşturmanın yıllardır devam ettiğini ancak tutuklamanın ABD başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştiğini belirtti.

Obrador, ABD tarafından paylaşılan delillerin herhangi bir suç işlendiğini kanıtlayacak değerde olmadığını, Meksikalı savcıların da davayı düşürdüğünü hatırlattı.

ABD'nin Cienfuegos aleyhine paylaştığı kanıtların halka açıklanacağını, bunun halk tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Obrador, bunun Meksika'nın prestijine karşı bir girişim olduğunu dile getirdi.

Meksika'da mahkeme, bugün Cienfuegos'u, hakkında ABD'de ortaya atılan "uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama" suçlamalarından aklamıştı.

Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla 16 Ekim 2016'da ABD'de gözaltına alınmıştı.

Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018 yıllarında savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos, söz konusu dönemde "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Davaya bakan New York Federal Bölge Mahkemesi, Meksika yönetiminin eski bakanın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli iş birliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından savcılığın talebiyle 18 Kasım'da suçlamaların düşürülmesine karar vermişti.