Meksika Devlet Başkanı Obrador: "ABD seçim sonuçları resmileşinceye kadar kimseyi kutlamayacağım" - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de yapılan başkanlık seçiminde itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını belirtti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminden zaferle çıkan Demokrat aday Joe Biden'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador itiraz sürecini beklemeyi tercih etti. Obrador basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de yapılan başkanlık seçiminde itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını söyleyerek, "ABD seçimlerinde tüm hukuki meseleler çözülene kadar bekleyeceğiz. Bir adayı veya diğerini tebrik edemem. Seçim süreci bitene kadar beklemek istiyorum" diye konuştu.

Obrador, hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump hem de Joe Biden ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti. - MEXİCO CİTY