Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan AB'ye tepki - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan AB'ye tepki

12.03.2022 03:30
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan AB'ye tepki

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Avrupa Parlamentosu'nun (AB), gazetecilerin daha fazla korunması eleştirisine yanıt verdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Avrupa Parlamentosu'nun (AB), gazetecilerin daha fazla korunması eleştirisine yanıt verdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, ülkesindeki gazetecilerin ifade özgürlüğüne saygı duyduklarını iddia ederek, AB'nin bu yöndeki eleştirisine tepki gösterdi.

Obrador, "Değişin, iyi niyet kılığına girmiş müdahaleci çılgınlığınızı geriden bırakın. Siz dünya hükümeti değilsiniz." ifadesini kullandı.

Meksika'nın savaş değil barışçıl bir diyaloğu desteklediğini anımsatan Obrador, "Şu anda sizin yaptığınız gibi hiçbir ülkeye hiçbir koşulda silah göndermiyoruz." dedi.

AB'den Meksika'ya gazeteciler talebi

Avrupa Parlamentosu, Meksika'da yılbaşından bu yana 7 gazetecinin öldürülmesi nedeniyle Meksika hükümetinden gazetecilerin ve insan hakları savunucularının daha fazla korunmasını isteyerek, bu yönde bir kararı onayladı.

AB, "Meksika uzun zamandan bu yana savaş bölgesi dışındaki gazeteciler için en tehlikeli ve ölümcül yer haline geldi. İşlenen suçların yüzde 95'i cezasız kalıyor." ifadesine yer verilmişti.

2000'den bu yana 150 gazeteci öldürüldü

Gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika'da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi geçti.

Obrador'un 2018'de devlet başkanlığını devraldığı bugüne kadar ise 47 gazeteci ve 68 insan hakları aktivisti öldürüldü.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Sonora, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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