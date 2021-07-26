Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan Biden'a Küba'daki siyasi ve insani konuları ayrı ayrı değerlendirmesi çağrısı - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Küba'daki sosyal kriz nedeniyle insani yardımların siyasi olanlardan ayrı tutulması ve yardım sevkiyatlarının girişine izin verilmesi için ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Veracruz Limanı'ndaki Deniz Müzesi'nde basın toplantısı düzenledi. Obrador, çok yakında Meksika donanmasına ait iki gemiyle Küba'ya ilaç, oksijen ve gıda yardımı göndereceklerini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu. Obrador, "Bu saygı dolu bir çağrıdır, müdahale olarak değerlendirilmemelidir. Politik konuları insani olanlardan ayırmalıyız. Hayat insan haklarının temelidir. Çözüm adına birçok şey yapılabilir. Her iki ulusa da tüm saygımla bir önerim var. Kübalıların ABD'de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan ve çalışan akrabalarından yardım almalarına izin verilmesi, tıpkı bizim vatandaşlarımızın yaptığı gibi. Bence Başkan Biden bu konuda bir karar vermeli" dedi.

Obrador, Küba'ya ekonomik ambargo uygulayan ve her yıl Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bu ambargo lehine oy kullanan ülkelere de çağrı yaparak, "Bu konuda bir karar verme zamanıdır. 200 yıl önce tanımlanan politika işe yaramıyor, kimsenin işine gelmiyor. Artık işgaller, ilhaklar, ablukalar olmamalı ve kalkınma için tüm halklar arasında işbirliği olmalı" dedi.

Bu çağda bağımsız bir ülkenin abluka ile cezalandırılmak istenmesinin akıl almaz olduğunu söyleyen Obrador, "Küba halkına ve hükümetine siyasi olarak boyun eğdirmek isteyen ambargoya karşı dayanışma kararı aldık. Yardım etme, dayanışma içinde olma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Meksika, Küba'daki sosyal ve ekonomik krize destek vermek amacıyla başkent Havana'ya 23 Temmuz Cuma günü PEMEX'e (Meksika Petrolleri) ait bir gemiyle 200 bin varil petrol göndermişti. Coatzacoalcos Limanı'ndan ayrılan geminin bugün yerel saatle 18.00 sularında Havana şehrine ulaşması bekleniyor. - MEXİCO CİTY