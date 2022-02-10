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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan İspanya ile ilişkileri "askıya alma" önerisi - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan İspanya ile ilişkileri "askıya alma" önerisi

10.02.2022 10:23
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan İspanya ile ilişkileri "askıya alma" önerisi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanyol şirketlerinin geçmişteki yağmacı tutumları nedeniyle İspanya ile ilişkileri askıya almayı önerdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanyol şirketlerinin geçmişteki yağmacı tutumları nedeniyle İspanya ile ilişkileri askıya almayı önerdi.

Obrador, devlete ait petrol şirketi Pemex'in Başkanı Octavio Romero Oropeza ile düzenlediği basın toplantısında, İspanya ile ilişkilerin iyi olmadığını ve diplomatik iletişimi "beklemeye" almanın İspanya ve Meksika halklarının çıkarına olacağını söyledi.

İspanya ile ilişkilerde molaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Obrador, "Bizi yağmaladılar." şeklinde konuştu.

Kendinden önceki hükümetlerin İspanyol şirketlerle gizli anlaşmalar yaptığını belirten Obrador, ülkesinin İspanyol şirketleriyle, özellikle enerji endüstrisindeki ilişkisinin uzun tarihini hatırlattı.

Obrador, "Tüm hükümetlerle, dünyanın tüm halklarıyla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ancak onların bizi soymalarını istemiyoruz." dedi.

Meksika'da önceki yönetimler İspanyol özel yatırımlarını "ikinci fetih" olarak nitelendirirken, Iberdrola ve Repsol gibi özel şirketlerin Obrador'un seleflerinin ve İspanyol hükümetinin yardımıyla Meksika'da çok ciddi kazançlar elde ettiği belirtiliyor.

Obrador, 26 Mart 2019'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 16. yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için İspanya ve Vatikan'a mektup yolladığını bildirmişti.

Eski İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise "İspanyolların Meksika topraklarını fethinde yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda" beklenen özrü dilemeyeceklerini açıklamıştı.

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İspanya, Petrol, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan İspanya ile ilişkileri 'askıya alma' önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan İspanya ile ilişkileri "askıya alma" önerisi - Son Dakika
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