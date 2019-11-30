Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu karteli açıklaması: ABD'nin işgaline izin vermeyiz
Son Dakika Dünya Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu karteli açıklaması: ABD'nin işgaline izin vermeyiz - Son Dakika Dünya

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu karteli açıklaması: ABD'nin işgaline izin vermeyiz

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist grup ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu karteli açıklaması: ABD'nin işgaline izin vermeyiz, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.


Ülkesinin 100 yıldır işgal edilmediğini söyleyen Obrador, ikinci bir yabancı işgaline izin vermeyeceklerini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:27 
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