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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu karteli açıklaması: ABD'nin işgaline izin vermeyiz
6 saat önce
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist grup ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.
Ülkesinin 100 yıldır işgal edilmediğini söyleyen Obrador, ikinci bir yabancı işgaline izin vermeyeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:27
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