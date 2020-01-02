Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı Obrador: 'El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü' - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü"

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador:

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söyledi.

Ülkenin güneydoğusunda, Chiapas eyaletinde Maya medeniyetine ait kalıntıların bulunduğu Palanque arkeolojik bölgesini ziyaret eden Obrador, Meksikalıların yeni yılını kutladığı görüntülü bir mesajla 2019 yılını değerlendirdi.

Obrador, kamuyu dönüştürmeye başladıklarını ve devletin üst kademelerini yolsuzluktan arındırdıklarını anlatarak, 2019'un kendisi için kötü bir yıl olmadığını vurguladı.

Asgari ücrete son 40 yılın en yüksek zammını yaptıklarını, ülkenin para birimi pesonun değer kazandığını, enflasyonun düşürüldüğünü anlatan Obrador, yeni yılda güvenlik eksikliği ve şiddet gibi konularda çalışmaları gerektiğini söyledi.

Suçlular ve kamu otoriteleri arasında net bir hat çizilmesi gerektiğinin önemine değinen Obrador, geçmiş hükümetler döneminde suçlular ve kamu görevlileri arasında gizli ve gayriresmi bir anlaşma olduğunu iddia etti.

Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinde yakalandıktan sonra ABD'ye gönderilen ve burada ömür boyu hapse mahkum edilen "El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın bir dönemler ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu" savundu.

Obrador, "Meksika'da öyle bir dönem oldu ki El Chapo (Guzman) eskiden ülkeyi yöneten hükümetin başındaki devlet başkanı kadar güçlüydü. Çünkü gizli bir anlaşma vardı ve bu anlaşma suçluların cezalandırılmasını engelliyordu." ifadelerini kullanarak, bu durumun kendi iktidarı döneminde tarihe karıştığını kaydetti.

Joaquin Guzman, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak
İstanbul'da kısa süreli kar yağdı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
09:27 Tarsus'ta asma, ocakta üzüm verdi - Son Dakika
09:26 Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor! - Son Dakika
09:26 Bolu parkta hayatını kaybetmiş olarak bulundu-1 - Son Dakika
09:26 Aydos ormanı'na lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
09:22 Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi - Son Dakika
08:30 TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Son Dakika
07:24 İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 09:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]