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Meksika Devlet Başkanı Obrador, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı önerdi - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Obrador, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı önerdi

09.02.2022 21:22
Meksika Devlet Başkanı Obrador, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı önerdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı önererek, İspanya'nın Meksika'yı soymasını istemediğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı önererek, İspanya'nın Meksika'yı soymasını istemediğini ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanya hükümetini ve şirketlerini Meksika'yı yağmalamakla suçlayarak, ülkesinin İspanya ile diplomatik ilişkilerini "askıya almayı" önerdi. İki ülke arasında şu anda iyi bir ilişki bulunmadığını ifade eden Obrador, kendinden önceki Meksika hükümetlerinin İspanyol enerji ve inşaat şirketleri olan Repsol, OHL ve Iberdrola ile gizli anlaşmalar yaparak ülkenin yağmalanmasına izin verdiklerini belirtti.

İlişkilerde duraklamanın iki ülke arasında saygı oluşturmasını ve ekonomik ilişkilerdeki karmaşayı ortadan kaldırmasını beklediğini aktaran Obrador, bir gazetecinin "Büyükelçinin geri dönmesi istenecek mi" sorusu üzerine "Hayır" cevabını verdi.

Amaçlarının sadece ilişkilere biraz ara vermek olduğunu ve İspanya hükümetine herhangi bir resmi talepte bulunmayacaklarını açıklayan Obrador, "Bizi bir fetih ülkesi olarak görmeyi bırakmaları gerekiyor, bizi soymalarını istemiyorum" dedi.

Obrador, geçmişte İspanya'dan sömürge döneminde işlenen suçlar adına Meksika yerli halklarından özür dilemesini talep etmiş, ancak İspanya hükümeti bu talebi reddetmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

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Togo Cumhuriyeti, İspanya, Enerji, Sonora, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı Obrador, İspanya ile diplomatik ilişkileri askıya almayı önerdi - Son Dakika


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