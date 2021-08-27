Meksika Devlet Başkanı Obrador, protestocuların aracının önünü kesmesi nedeniyle toplantıya katılamadı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, askeri bölge tesislerine giderken yolunun protestocular tarafından kesilmesi sonucu federal kabine güvenlik toplantısına katılmadı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Obrador, Chiapas eyaletinde askeri tesise giderken aracı bir grup protestocu tarafından durduruldu.

Obrador, göstericilerin yolu açmaması üzerine federal kabine güvenlik toplantısına katılamadı.

Protestoculara tepki gösteren Obrador, video bağlantı yaparak toplantıdakilere seslendi.

Obrador, bir grup öğretmenin, kendileriyle hemen ilgilenilmesi ve taleplerinin çözülmesi şartıyla aracının geçişine izin vereceklerini söylemesi üzerine toplantıya katılamadığını belirtti.

Göstericililerin diyalog isteğine olumsuz yanıt veren Obrador, "Meksika Devlet Başkanını kimse rehin alamaz, buna izin vermem. Devlet başkanlığının saygınlığına kimse şantaj yapamaz. Hiçbir çıkar grubuyla ya da mafya ortaklığıyla ilişki kurmuyorum." ifadesini kullandı.

Obrador, protestocuların sayıca çok olmamasına rağmen tesislere zor kullanarak girmeyi tercih etmediğini, aracın içinde kalmanın da bir protesto şekli olduğunu söyledi.

Gruptakilerin yolu açmaması nedeniyle iki saat aracın içinde kalan Obrador, "Burada kalıyorum, şantajı kabul etmiyorum, geçmeme izin verin, bana saygı duyun ve sonra konuşuruz. Öğretmenlerle bir sorunum yok ancak bu şekilde muameleyi hak edip etmediğimi onların analiz etmelerini isterdim" şeklinde konuştu.

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinatörü (CNTE), sağlık çalışanları ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Lopez Obrador'dan kendileriyle diyalog masası kurmasını ve taleplerinin karşılanmasını istedi.