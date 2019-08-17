Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanı seleflerinin kovuşturulmasına karşı çıkıyor
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Meksika Devlet Başkanı seleflerinin kovuşturulmasına karşı çıkıyor

17 dakika önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin eski devlet başkanları hakkında kovuşturma yürütülmesine karşı olduğunu belirtti.

Meksika Devlet Başkanı seleflerinin kovuşturulmasına karşı çıkıyor, System.String[]
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin eski devlet başkanları hakkında kovuşturma yürütülmesine karşı olduğunu belirtti.
Önceki devlet başkanlarının kovuşturulması konusu, eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun kabinesinde görev yapan eski bakanlardan Rosario Robles ile gündeme geldi. Robles'in görevi sırasında yaklaşık 260 milyon dolarlık kamu fonunun aktarımında usulsüzlük yapıldığını bildiği halde hiçbir önlem almadığı gerekçesiyle tutuklu yargılanması yönünde verilen kararın ardından hakim, savcılardan Nieto'nun da durumdan haberdar olup olmadığını açıklığa kavuşturmalarını istedi.
Devlet Başkanı Lopez Obrador, konuyla ilgili, "Meksika'nın devlet başkanı, tüm bilgilere sahiptir. Tüm devlet başkanları, neler olup bittiğini bilir." değerlendirmesinde bulundu. Lopez Obrador, sözünün devamında ise "seleflerinin peşine düşmek değil ilerlemek istediği ve intikam almak istemediği" yorumunu yaptı.
Hükümetinin önceliğinin yolsuzlukla mücadele olduğunu ifade eden Lopez Obrador, halk gerçekten eski bir devlet başkanının peşine düşmek istiyorsa, bu konuda kamuoyunun fikrini almayı değerlendireceğini söyledi.
"Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kanuna aykırı davranmakla" suçlanan Robles, hakkındaki iddiaları reddediyor.
Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:25 Kaynak: AA
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