Meksika Devlet Başkanı, Seleflerinin Kullandığı Lüks Araçları Sattı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam araçlarının çoğunun açık artırmayla satıldığını belirtti.



Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, 218 lüks aracın 196'sının açık artırmada satıldığını açıkladı.



Resmi araç satışlarından yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade eden Lopez Obrador, bu miktarın sosyal programlar için kullanılacağını vurguladı.



Lopez Obrador, başka açık artırmalar da yapılacağını zira geriye birçok araç kaldığını belirterek, araçlar gibi helikopter ve uçakların da satılacağını kaydetti.



Lopez Obrador, 1 Aralık'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından Devlet Başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı. Yetkililer, bu uçağın yanı sıra hükümetin çok sayıda uçak ve helikopterinin de satılacağını duyurmuştu.



Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.

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