Meksika Devlet Başkanı, Trump ile göçmenler konusunda karşı karşıya gelmek istemiyor - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, Trump ile göçmenler konusunda karşı karşıya gelmek istemiyor

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump ile göçmenler konusunda karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı, Trump ile göçmenler konusunda karşı karşıya gelmek istemiyor, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump ile göçmenler konusunda karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, ABD'deki seçim dönemi nedeniyle "göçmen kervanlarının" çıkarcılar tarafından kullanılabileceğine dikkati çekerek, "ABD hükümetiyle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Şu anda göz önünde bulundurduğumuz tek şey, ABD'de bir seçim sürecinin olduğudur." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili yasalar çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını ve yaklaşık bin göçmenin hava ve kara yoluyla ülkelerine güvenle döndüğünü dile getirdi.

Göçmen sorununun henüz çözülemediğini belirten Lopez Obrador, "Göçmenlerin dönüşünün yasalara ve insan haklarına saygılı şekilde sağlanması için büyük önem veriliyor ancak onları kontrol altında tutmamız ve korumamız gerekir." dedi.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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