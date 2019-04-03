Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanından Trump'a "Sınırı Kapatmama" Tavsiyesi

Meksika Devlet Başkanından Trump'a "Sınırı Kapatmama" Tavsiyesi

1 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika sınırını kapatmasının kimse için uygun olmayacağını belirtti.

Meksika Devlet Başkanından Trump'a
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika sınırını kapatmasının kimse için uygun olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğine ilişkin açıklamasına Obrador, "bu kararın hiç kimse için uygun olmayacağı" karşılığını verdi.

Obrador, kendisinin de bu konuda "iyimser" olduğunu belirterek, "Sınırları kapatmak bize yakışmıyor, tavsiye de edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamalarından önce Obrador, ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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