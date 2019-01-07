Son Dakika Haberleri: Meksika Devlet Başkanından Yakıt Hırsızlığına Karşı Önlem

Meksika Devlet Başkanından Yakıt Hırsızlığına Karşı Önlem

1 saat önce

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasa dışı bir dağıtım ağı kurduklarını söylediği yakıt hırsızlarını engellemek için ülkedeki bazı boru hatlarını kapattı.

Meksika Devlet Başkanından Yakıt Hırsızlığına Karşı Önlem, System.String[]
Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasa dışı bir dağıtım ağı kurduklarını söylediği yakıt hırsızlarını engellemek için ülkedeki bazı boru hatlarını kapattı.

Ülkede 1 Aralık'ta göreve başlayan Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan yıllık 3 milyar dolarlık yakıt hırsızlığına karşı mücadele başlattı.

Obrador, yaptığı açıklamada, bazı çetelerin, deldikleri borulara kaçak musluklar yerleştirerek boru hattı üzerine depolar kurduğunu belirtti.

Yakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Devlet Başkanı Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yummayacağını söyledi.

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle geçici olarak tankerlerle dağıtıma geçilmesi, bazı eyaletlerde benzin sıkıntısına neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Aralık, Meksika, Güncel
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