Meksika Dışişleri Bakanı: Amerika Zirvesi'nde Küba Ticaret Ambargosunun Kaldırılmasını İsteyeceğiz

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Salı günü yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta bir hafta sürecek Amerika Zirvesi'nde Küba'ya karşı on yıllardır süren "insanlık dışı" ABD ticaret ambargosuna son verilmesi için baskı yapacağını açıkladı. Ebrard, 6-10 Haziran tarihindeki zirveye katılmak üzere Los Angeles'a gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında, zirvenin ana temasının Küba'nın finansal, ekonomik ve ticari abluka diye nitelendirdiği yaptırımlar ağının kaldırılması olduğunu belirtti. Ebrard, "Ablukanın insanlık dışı olduğu, etkisiz olduğu ve zirveye katılacak bütün ülkeler tarafından bunun kınandığı konusunda ısrar edeceğiz" dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı, "Hiçbir ülkenin bir başkasına kendini nasıl yöneteceğini söyleme hakkı yok. Amerika Zirvesi'nde yeni bir aşamanın temeli karşılıklı saygıdır. Bu savunduğumuz ve savunacağımız şeydir" diye konuştu. Ebrard, Meksika'nın bu konuya dair tutumunun, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesini gerektiren dış politikasıyla tutarlı olduğunu söyledi. Meksika Dışişleri Bakanı ülkesinin, 1959 Küba Devrimi'nin ardından bu Karayip adasına yönelik abluka veya ABD politikasıyla "hiçbir zaman mutabık olmadığını" belirtti. Washington'ın Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı bu bölgesel toplantının dışında tutmasının ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un zirveye katılmayı reddetmesi üzerine Meksika heyetine Ebrard başkanlık ediyor. Lopez Obrador, bu zirvenin yarımküre ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Latin Amerika ülkeleri arasında karşılıklı saygıya dayanan "yeni bir çağ" başlatmasını istedi.