Meksika Dışişleri Bakanı: Amerika Zirvesi'nde Küba Ticaret Ambargosunun Kaldırılmasını İsteyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika Dışişleri Bakanı: Amerika Zirvesi'nde Küba Ticaret Ambargosunun Kaldırılmasını İsteyeceğiz

08.06.2022 11:43
Meksika Dışişleri Bakanı: Amerika Zirvesi'nde Küba Ticaret Ambargosunun Kaldırılmasını İsteyeceğiz

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Salı günü yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta bir hafta sürecek Amerika Zirvesi'nde Küba'ya karşı on yıllardır süren "insanlık dışı" ABD ticaret ambargosuna son verilmesi için baskı yapacağını açıkladı.

MEKSİKO, 7 Haziran (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Salı günü yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta bir hafta sürecek Amerika Zirvesi'nde Küba'ya karşı on yıllardır süren "insanlık dışı" ABD ticaret ambargosuna son verilmesi için baskı yapacağını açıkladı. Ebrard, 6-10 Haziran tarihindeki zirveye katılmak üzere Los Angeles'a gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında, zirvenin ana temasının Küba'nın finansal, ekonomik ve ticari abluka diye nitelendirdiği yaptırımlar ağının kaldırılması olduğunu belirtti. Ebrard, "Ablukanın insanlık dışı olduğu, etkisiz olduğu ve zirveye katılacak bütün ülkeler tarafından bunun kınandığı konusunda ısrar edeceğiz" dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı, "Hiçbir ülkenin bir başkasına kendini nasıl yöneteceğini söyleme hakkı yok. Amerika Zirvesi'nde yeni bir aşamanın temeli karşılıklı saygıdır. Bu savunduğumuz ve savunacağımız şeydir" diye konuştu. Ebrard, Meksika'nın bu konuya dair tutumunun, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesini gerektiren dış politikasıyla tutarlı olduğunu söyledi. Meksika Dışişleri Bakanı ülkesinin, 1959 Küba Devrimi'nin ardından bu Karayip adasına yönelik abluka veya ABD politikasıyla "hiçbir zaman mutabık olmadığını" belirtti. Washington'ın Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı bu bölgesel toplantının dışında tutmasının ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un zirveye katılmayı reddetmesi üzerine Meksika heyetine Ebrard başkanlık ediyor. Lopez Obrador, bu zirvenin yarımküre ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Latin Amerika ülkeleri arasında karşılıklı saygıya dayanan "yeni bir çağ" başlatmasını istedi.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu... Meksika Devlet Başkanı Amerika Zirvesi'ne Katılmayacak Meksika Devlet Başkanı Amerika Zirvesi'ne Katılmayacak
Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sonora, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Dışişleri Bakanı: Amerika Zirvesi'nde Küba Ticaret Ambargosunun Kaldırılmasını İsteyeceğiz - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:14:05. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika Dışişleri Bakanı: Amerika Zirvesi'nde Küba Ticaret Ambargosunun Kaldırılmasını İsteyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement