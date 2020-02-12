Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: "ABD sınırındaki göçmen akışı yüzde 74 düştü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: 'ABD sınırındaki göçmen akışı yüzde 74 düştü' - Son Dakika

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard: "ABD sınırındaki göçmen akışı yüzde 74 düştü"

6 saat önce

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen sayısı mayıs ayına göre yaklaşık yüzde 74 düştü.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard:

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen sayısı mayıs ayına göre yaklaşık yüzde 74 düştü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Saray'da yaptığı konuşmada, ABD-Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısında istikrarlı bir azalma olduğunu söyledi.

Ebrard, ülkesi ile ABD arasındaki sınır geçişlerinde, Orta Amerika ülkelerinden düzensiz göçmen akışını son 8 ayda ciddi oranda düşürdüklerini belirterek, "ABD sınırındaki düzensiz geçişler yaklaşık yüzde 74 azaldı. Geçen mayıs ayında 144 bin 116 olan düzensiz göçmen sayısı bu ay itibarıyla 36 bin 200'e düştü." diye konuştu.

Ulusal İstihdam Servisi'nin 4 bin 989 göçmene istihdam sağladığına dikkati çeken Ebrard, ayrıca düzensiz göçmen akışını kontrol altında tutmak için 15 göç istasyonunun altyapı ve bakım çalışmalarına 396 milyon peso (yaklaşık 19 milyon dolar) harcadıklarını dile getirdi.

Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar, sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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