Meksika, eski İspanyol dönemine ait eserlerin müzayedede satılmasını engelleyemedi - Son Dakika

MEXICO Meksika hükümetinin, eski İspanyol dönemine ait el yapımı eşyaların müzayedede satılmasını engelleme çağrılarının başarısız olduğu bildirildi.

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde görücüye çıkan eski İspanyol dönemine ait Maya ve Olmec kültürlerinden el yapımı 72 heykelin ve figürün satıldığı belirtildi.

Eserlerin, ulusal hazineler ve mirasın bir parçası olduğunu kaydeden Meksika hükümeti, ürünlerin satın alınmaması için yaptığı çağrıların başarısız olduğunu aktardı.

Meksika Dış İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, müzayededeki eserlerin büyük çoğunluğunun piyasaya yasa dışı yollarla ulaştığına işaret edilerek, "Bu tür eylemler sadece eserlerin ait olduğu halkın kültürüne değil tarih anlayışına da bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, söz konusu döneme ait 15 eserin ise satın alınmadığı kaydedildi.

Kampanya başlatılmıştı

Eserlerin satılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden "#mirasım satılık değil" hashtagi ile kampanya başlatılmıştı.

Meksika hükümeti, Kristof Kolomb öncesi uygarlıklara ait 39 heykel ve eser için Paris'te yapılması planlanan açık artırmalı satış nedeniyle Fransa'ya protesto notası vermişti.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Başkanı Diego Prieto Hernandez, diplomatik notanın yanı sıra adli şikayet başvurusunda da bulunacaklarını bildirmişti.